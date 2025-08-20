Çorlu\'da Açık Rögar Kapakları Mahalleliyi Tedirgin Ediyor

Tekirdağ Çorlu'nun Muhittin Mahallesi TOKİ Evleri'nde belediye ekiplerinin yol çalışması sonrası rögar kapaklarını açık bırakarak alandan ayrılması, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

İddiaya göre, Çorlu Belediyesi ekipleri küçük bir çukuru kapatma çalışması sırasında alanda daha büyük bir çukur bıraktı. Çalışma sonrası rögar kapaklarının da açık bırakılması mahallelinin endişelenmesine yol açtı. Tehlikeye dikkat çeken vatandaşlar, çocukların ve araçların zarar görmemesi için rögar kapaklarının üzerine çeşitli cisimler koyarak kendi imkanlarıyla önlem aldı.

Vatandaşlardan biri, "Buraya çoluk çocuk düşer diye düşünmediler mi? Bir de açık bırakıp gitmişler. Neden bir önlem almadılar? Önlemi biz aldık, yetkililerden bir an önce buranın yapılmasını talep ediyoruz" diyerek tepki gösterdi. - TEKİRDAĞ