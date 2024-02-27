Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin 'Erbakan Hoca'sı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 13. yıldönümünde andı.
Milli Görüş Hareketi'ne lise yıllarından itibaren gönül verdiğini ve rahmetli Necmettin Erbakan Hoca'nın siyasi ve ilmi görüşlerini her daim kendilerine rehber edindiklerini ifade eden Başkan Aşgın, doktorasını da Milli Görüş Hareketi üzerine yaptığının altını çizdi. Çorum Belediyesi olarak hayata geçirdikleri projelerde, uyguladıkları belediyecilik anlayışında merhum Necmettin Erbakan'ın fikirlerinden, uygulamaya koyduğu projelerden esinlendiklerini dile getiren Başkan Aşgın, "Merhum hocamızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ömrünü insanlığa ve halkına adayan muhterem hocamız iyiyi, doğruyu, güzeli, adaleti tesis etmek için ve Allah'ın rızası için mücadele etti. Çok zorluklar çekti. Engeller çıkarıldı. Ama hiçbir zaman onun vatanına ve milletine olan şefkatinde, merhametinde bir eksilme olmadı. Ömrünü memleketinin, milletinin faydasına olacak işlere adadı. Onun hedeflediği, yerli ve milli sanayi çalışmaları şimdi hızla ilerliyor, onun yetiştirdiği kadrolar, Hocamızın hedeflediği hizmetlerle Türkiye'mizi büyük bir güç haline getirdi. Onun hizmetlerini asla unutmayacağız" dedi.
Merhum Necmettin Erbakan'a gönül veren, onun mücadelesini kendilerine şiar edinen, onun mefkuresini rehber edinenler olarak onun gösterdiği hedefler doğrultusunda canla, başla, aşkla çalışmaya devam edeceklerini bir kez daha hatırlatan Aşgın, "Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı, vefatının 13. yılında rahmet, minnet ve özlemle anıyorum. Rabbimden muhterem hocamıza gani gani rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu. - ÇORUM
Son Dakika › Yerel › Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Necmettin Erbakan'ı anma töreninde konuştu - Son Dakika
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