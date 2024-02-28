Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Yeni Dönem Projelerini Tanıtacak

Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Çorum Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın yeni dönem projelerini tanıtacak. 1 Mart Cuma günü yapacakları proje tanıtım toplantısına Çorum halkını davet eden Başkan Aşgın "Yeni dönemde Çorum Yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.
2019 seçimlerinden önce söz verdiği projelerin neredeyse tamamını 5 yıllık dönemde gerçekleştiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yeni dönemde de Çorum'un geleceğini şekillendirecek projelere imza atmaya hazırlanıyor. Başkan Aşgın Çorum'un ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığı, gençlere, kadınlara, emeklilere yönelik projelerin yanı sıra tarihi Çorum ve modern Çorum vizyonu doğrultusunda hazırladığı projelerle bir kaz daha kamuoyunun karşısına çıkacak.
"Çorum Yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz"
Yeni dönemde Çorum Yüzyılını hep birlikte inşa edeceklerini söyleyen Başkan Aşgın, 41 proje ile Çorum halkının karşısına çıkacaklarını söyledi. Başkan Aşgın, "Çorum'a hizmet etme aşkıyla çıktığımız bu yolda, şehrimizi daha yaşanabilir, daha modern ve daha kalkınmış bir yer haline getirmek için bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi şeffaf, katılımcı, samimi ve dürüst bir yönetim anlayışı ile halkımızı hizmet etmek ve şehrimizi geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Tevazu, samimiyet ve gayretle Çorum Yüzyıl'ını yeni dönemde hep birlikte inşa edeceğiz." şeklinde konuştu.
Proje tanıtım toplantısı Cuma günü
Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakı Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın yeni dönem projelerini tanıtacağı toplantı 1 Mart 2024 Cuma günü saat 19.00'da Devlet Tiyatro salonunda gerçekleştirilecek. - ÇORUM
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İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı açıklamalarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı sert açıklamalarına aynı şekilde yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır" ifadeleri yer aldı.
Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızıların Youtube kanalına konuk oldu. Aktürkoğlu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Beykoz'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
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