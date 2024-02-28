Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Yeni Dönem Projelerini Tanıtacak

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Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Çorum Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın yeni dönem projelerini tanıtacak. 1 Mart Cuma günü yapacakları proje tanıtım toplantısına Çorum halkını davet eden Başkan Aşgın "Yeni dönemde Çorum Yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

2019 seçimlerinden önce söz verdiği projelerin neredeyse tamamını 5 yıllık dönemde gerçekleştiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yeni dönemde de Çorum'un geleceğini şekillendirecek projelere imza atmaya hazırlanıyor. Başkan Aşgın Çorum'un ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığı, gençlere, kadınlara, emeklilere yönelik projelerin yanı sıra tarihi Çorum ve modern Çorum vizyonu doğrultusunda hazırladığı projelerle bir kaz daha kamuoyunun karşısına çıkacak.

"Çorum Yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz"

Yeni dönemde Çorum Yüzyılını hep birlikte inşa edeceklerini söyleyen Başkan Aşgın, 41 proje ile Çorum halkının karşısına çıkacaklarını söyledi. Başkan Aşgın, "Çorum'a hizmet etme aşkıyla çıktığımız bu yolda, şehrimizi daha yaşanabilir, daha modern ve daha kalkınmış bir yer haline getirmek için bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi şeffaf, katılımcı, samimi ve dürüst bir yönetim anlayışı ile halkımızı hizmet etmek ve şehrimizi geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Tevazu, samimiyet ve gayretle Çorum Yüzyıl'ını yeni dönemde hep birlikte inşa edeceğiz." şeklinde konuştu.

Proje tanıtım toplantısı Cuma günü

Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakı Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın yeni dönem projelerini tanıtacağı toplantı 1 Mart 2024 Cuma günü saat 19.00'da Devlet Tiyatro salonunda gerçekleştirilecek. - ÇORUM