Çorum Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı İçin Paydaşlarla İletişim Süreci Başlattı - Son Dakika
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Çorum Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı İçin Paydaşlarla İletişim Süreci Başlattı

Çorum Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı İçin Paydaşlarla İletişim Süreci Başlattı

Çorum Belediyesi, 2025-2029 yıllarını kapsayan stratejik planın hazırlanmasında paydaş görüşmelerine önem veriyor. Farklı kesimlerden alınacak görüşlerle, şehrin ihtiyaçları ve beklentileri analiz edilerek ortak bir vizyon geliştirilecek.

18.09.2024 12:05  Güncelleme: 12:09
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Çorum Belediyesi, 2025-2029 yıllarını kapsayan stratejik planın hazırlanması sürecinde şehrin tüm paydaşlarıyla kapsamlı bir iletişim süreci başlattı.

Çorum Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, siyasi partiler, sendikalar, meslek odaları, muhtarlar ve eğitim kurumları gibi farklı kesimlerin görüş ve önerilerini almak amacıyla ziyaretler düzenliyor. Paydaş görüşmeleri sonucunda şehrin ihtiyaç ve

beklentileriyle ilgili analiz raporları hazırlanacak. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi sürecinin sonunda ortak akılla oluşturulacak stratejik plan Çorum'un gelecekteki hedeflerine ışık tutacak.

'Şehrin geleceği için ortak vizyon geliştirilecek'

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, her çalışmada olduğu gibi 2025-2029 yıllarını kapsayan yatırım planlarını oluştururken istişareyi esas alacaklarını ifade etti. Başkan Aşgın, "Bu ziyaretlerin temel amacı, hizmet sunum kalitesini artırmak ve şehrin geleceğine dair ortak bir vizyon geliştirmek. Tüm paydaşlarımızın katılımıyla oluşturulacak bir stratejik plan, şehrimizin gelişimi için büyük önem taşıyor. Herkesin görüş ve önerilerini alarak, bu sürece katkıda bulunmalarını amaçlıyoruz" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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