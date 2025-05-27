Çorum Belediyesi 220 Kamu Kurumunu Ziyaret Etti

Çorum Belediyesi personelleri geçen yıldan itibaren 220 kamu kurum ve kuruluşunu ziyaret ederek memnuniyet anketi gerçekleştirdi.

Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aykut Yağlı da Hitit Üniversitesi Rektörü Ali Osman Öztürk'ü makamında ziyaret ederek Hitit Üniversitesini kapsayan anket çalışması hakkında bilgi verdi. Rektör Ali Osman Öztürk yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çorum Belediyesi'nin kurumlara yönelik anket çalışması yapmasının ve kurum çalışanlarının fikirlerini almasının önemine değindi. Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelleri bu zamana kadar Çorum Valiliği, İl Özel İdaresi, Tapu Kadastro Müdürlüğü, Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, İşkur, Nüfus Müdürlüğü, İl Göç İdaresi, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, KOSGEB İl Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü, Şehir Müzesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Çorum Orman İşletme Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere 220 kurum ziyareti gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde kurumlardan gelen talep ve şikayetler de kayıt altına alınarak ilgili birimlere iletildi. - ÇORUM