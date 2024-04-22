Çorum Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlara ev temizliği hizmeti sunuyor - Son Dakika
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Yerel

Çorum Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlara ev temizliği hizmeti sunuyor

Çorum Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlara ev temizliği hizmeti sunuyor

Çorum Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde 65 yaş üstü vatandaşlara ev temizliği hizmeti sunuyor. Evlerine giden ekipler, camları silip, yerleri süpürüyor ve evin her noktasını temizliyor. Çorum Belediye Başkanı Aşgın, amacın Hakk'ın rızasını kazanmak ve vatandaşların duasını almak olduğunu belirtti.

22.04.2024 18:27  Güncelleme: 18:35
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Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla gönüllere dokunan Çorum Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşları yalnız bırakmıyor. Çorum Belediyesi, ulu çınarlara yönelik hayata geçirdiği ev temizliği hizmetiyle gönüllere dokunuyor.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde güngörmüşler olarak adlandırdıkları yaşlılara yönelik evde bakım ve temizlik hizmetlerinin devam ettiğini söyledi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ev temizliği hizmetinden çok sayıda vatandaşın faydalandığını vurgulayan Başkan Aşgın, "65 yaş üstü vatandaşların evlerine giden ekiplerimiz, camları siliyor, yerleri süpürüyor, toz alıyor, tuvaletten banyoya kadar evin her noktasını pırıl pırıl yapıyor. Gittiğimiz her evde yaşlılarımızın duasını alıyoruz" dedi.

'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' anlayışıyla yaptıkları çalışmaları çok önemsediklerini dile getiren Başkan Aşgın, "Gittiğimiz her evde işimizi aşkla yapıyor, vatandaşlarımızın dualarını alıyoruz. Amacımız Hakk'ın rızasını kazanmak, halkımızın duasını almak" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlara ev temizliği hizmeti sunuyor - Son Dakika

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