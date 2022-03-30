Çorum Belediyesi hayvanat bahçesinin kapılarını öğrencilere açtı - Son Dakika
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Çorum Belediyesi hayvanat bahçesinin kapılarını öğrencilere açtı

30.03.2022 00:57
Çorum Belediyesi hayvanat bahçesinin kapılarını öğrencilere açtı

Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki hayvanat bahçesi, baharın gelişiyle birlikte öğrencilerle şenlenmeye başladı.

Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki hayvanat bahçesi, baharın gelişiyle birlikte öğrencilerle şenlenmeye başladı. Hayvan dostlarını besleyen öğrenciler keyifli bir gün geçirdi.

Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, hayvanat bahçesinin kapılarını öğrencilere açtı. Adnan Menderes İlkokulu ve Şehit Osman Arslan İmam Hatip Ortaokulu'ndan yaklaşık 100 öğrenci, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde oluşturulan hayvanat bahçesini ziyaret etti.

Veteriner İşler Müdürlüğü Sosyal İşler sorumlusu Orhan Savaş, öğrencilerle yakından ilgilenerek tesis içerisindeki hayvanlar hakkında bilgi verdi. Öğrenciler yanlarında getirdikleri mamalarla kedi, köpek ve tavşanları besledi.

Hayvanat bahçesindeki kedi, köpek, tavuk, ördek, kaz ve hindi, koyun, keçi, sülün, tavus kuşu, tavşan, keklik gibi hayvanları yakından gören öğrenciler unutamayacakları bir gün yaşadı. Öğrenciler hayvanları ziyaret ettikten sonra hayvanat bahçesi içerisindeki çocuk parkında piknik yapıp eğlendi.

Hayvanlarla buluştukları için mutlu olduklarını dile getiren öğrenciler, bundan sonra hayvanat bahçesini sık sık ziyaret etmek istediklerini söyledi. - ÇORUM

YORUMLAR
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Rehabilitasyon Merkezi, Veteriner, Şehit, Çorum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çorum Belediyesi hayvanat bahçesinin kapılarını öğrencilere açtı - Son Dakika


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