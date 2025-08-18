Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi ile 3 Bin Kişi İş Sahibi Oldu - Son Dakika
Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi ile 3 Bin Kişi İş Sahibi Oldu

Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi ile 3 Bin Kişi İş Sahibi Oldu
18.08.2025 14:51  Güncelleme: 14:53
Çorum Belediyesi tarafından kurulan Kariyer ve İş Merkezi (ÇOKİŞ), bugüne kadar 825 firma ile iş birliği yaparak yaklaşık 3 bin vatandaşın istihdam edilmesini sağladı. Kadın istihdamında önemli bir başarı elde eden merkez, 1.052 kadının farklı sektörlerde iş hayatına kazandırılmasına katkıda bulundu.

Çorum Belediyesi'nin hayata geçirdiği Kariyer ve İş Merkezi aracılığıyla bugüne kadar yaklaşık 3 bin kişi iş sahibi olurken, kadın istihdamında elde edilen başarı dikkat çekiyor.

Çorum Belediyesi tarafından 2020 yılında kurulan Kariyer ve İş Merkezi (ÇOKİŞ), faaliyetlerine başladığı günden bu yana 825 firma ile iş birliği yaparken, yapılan yönlendirmeler ve düzenlenen programlar neticesinde yaklaşık 3 bin vatandaş, çeşitli sektörlerde işe yerleştirildi. ÇOKİŞ'in çalışmaları arasında özellikle kadın istihdamı öne çıkıyor. Bugüne kadar 1 bin 52 kadın, farklı sektörlerde iş hayatına kazandırıldı. Kadınların üretim, sanayi ve hizmet sektörlerinde daha aktif rol alması amacıyla, firmalarla iş birliği içinde meslek edindirme kursları ve özel istihdam projeleri hayata geçirildi. ÇOKİŞ'in kadınlara yönelik istihdam projeleri sanayi sektöründe yeni bir dönem başlattı. Çorum Belediyesi ve OKA işbirliği ile Kadın CNC-Torna ve Freze alanında ve kaynak işçiliği alanında 27 kadın mesleki eğitim alarak fabrikalarda iş başı yaptı.

İstihdama yönelik çalışmaların Çorum için stratejik önem taşıdığını vurgulayan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Göreve ilk geldiğimizde hayata geçirdiğimiz önemli projelerden biri de ÇOKİŞ oldu. Doğru bir karar verdiğimizi bugün çok daha iyi görüyoruz. Biz belediyeciliği sadece altyapı, üstyapı, temizlik işleri yapan bir anlayış olarak görmüyoruz. Hayatın her alanında, her insana dokunan hizmetlerle şehrimizin kalkınmasına, gelişmesine katkıda bulunmayı görev biliyoruz. ÇOKİŞ de ekonomi ve istihdama katkıda bulunma anlamında başarılı çalışmalarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir" dedi.

Başkan Aşgın, ÇOKİŞ aracılığıyla hem işsizliğin azaltılması hem de nitelikli iş gücünün yetişmesine katkı sağlandığını belirterek, projelerin artarak devam edeceğini ifade etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Kadın, Yerel, Son Dakika

