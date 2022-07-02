Çorum Belediyesi'nden itfaiye erleri için eğitim parkuru - Son Dakika
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Çorum Belediyesi'nden itfaiye erleri için eğitim parkuru

02.07.2022 15:45
Çorum Belediyesi'nden itfaiye erleri için eğitim parkuru

Çorum Belediyesi, itfaiye personelinin eğitimi ve kondisyonunu artırması için müdürlük bünyesinde itfaiye eğitim parkuru oluşturdu.

Çorum Belediyesi, itfaiye personelinin eğitimi ve kondisyonunu artırması için müdürlük bünyesinde itfaiye eğitim parkuru oluşturdu.

Oluşturulan eğitim parkurunun itfaiye erlerinin kişisel becerilerini ve olaylara müdahale etme kabiliyetlerini artırma noktasında büyük önem arz ettiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Çorum Belediyesi olarak bölgenin en donanımlı itfaiye teşkilatına sahibiz. Bu bize önemli bir sorumluluk yüklüyor. Sanayi müfrezesini açmak ve yeni itfaiye mezunlarından değerlendirme sınavı ile yeni personeller almak suretiyle itfaiyemize güç kattık. Toplamda 83 personelle şehrimizde yangın ve kazalara müdahale süresini ortalamanın altına indirdik. Bu konuda itfaiyemizi daha da iyi yerlere getirmek için personellerimizin kondisyonu artırıyoruz. İtfaiye Müdürlüğümüz yerleşkesi içersinde itfaiye eğitim parkuru oluşturduk" dedi.

İtfaiye eğitim parkurunun sadece Çorum Belediyesi itfaiye personeline hizmet vermekle kalmayacağını belirten Belediye Başkanı Aşgın, "İnsan olur, hayvan olur müdahalede gecikmeden dolayı bir can yanacaksa biz buna mahal verecek tüm unsurları ortadan kaldırırız. Bu bizim sorumluluğumuz. İtfaiye eğitim parkurumuzda ilçelerimizde çalışan itfaiye personelleri de talep etmeleri durumunda eğitimlerini yapabilecek. Özellikle yavrularımıza itfaiyecilik ve afet bilinci eğitimi verilirken bu parkur kullanılacak" diye konuştu.

Başkan Aşgın, itfaiye birimini güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi. - ÇORUM

YORUMLAR
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İş yerinde semaverden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü İş yerinde semaverden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Kaynak: İHA

Halil İbrahim Aşgın, İtfaiye, Çorum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum Belediyesi'nden itfaiye erleri için eğitim parkuru - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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