Çorum Belediyesi, "Ulaşılabilir Şehir" çalışmaları kapsamında kamulaştırma ve yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Çiftlik Çayırı Caddesi'nde yol üzerinde kalan 3 yapının yıkımı tamamlandı.
Çorum'da vatandaşların rahat ve konforlu bir şekilde yolculuk yapmasını hedefleyen Çorum Belediyesi yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.
Çiftlik Çayırı Caddesi üzerinde yolun daralmasına neden olan yapılar yıkılarak yol yapım çalışmalarına başlandı. Çalışma tamamlandığında Çiftlik Çayırı Caddesi'nin 25 metre genişliğe sahip olacağı ifade edildi. - ÇORUM
Son Dakika › Yerel › Çorum Belediyesi'nden Ulaşılabilir Şehir İçin Yol Genişletme Çalışmaları - Son Dakika
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