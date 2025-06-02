Çorum Belediyesi\'nden Unutulmaz Türk Halk Müziği Konseri

Çorum Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında anlamlı bir konsere daha ev sahipliği yapacak.

Çorum'da düzenlenecek olan kültür ve sanat etkinlikleri Bedesten Akşamları çerçevesinde sahne alacak olan Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak. 4 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da gerçekleştirilecek konser, tarihi Bedesten'de düzenlenecek. Şef Arif Sadeçolak yönetimindeki koro, Anadolu'nun dört bir yanından derlenen birbirinden güzel türküleri seslendirecek.

Konsere tüm vatandaşları davet eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Kültür ve sanatla yoğrulmuş bir şehir hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bedesten gibi tarihi bir mekanda halk müziğimizin eşsiz ezgilerini hep birlikte dinlemekten büyük mutluluk duyacağız. Tüm hemşehrilerimizi türkü dolu bu özel geceye davet ediyorum" dedi. - ÇORUM