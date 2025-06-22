Çorum Belediyesi\'nden YKS Ailelerine Dondurma İkramı

Çorum Belediyesi ekipleri bu YKS'ye giren adayları bekleyen ailelere dondurma ikramında bulundu.

Çorum'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren adayları bekleyen ailelere Çorum Belediyesi personelleri tarafından dondurma ikramında bulunuldu. Belediye çalışanları şehrin farklı noktalarında sınavdaki öğrencisini heyecanla bekleyen velilere 5 bin adet dondurma dağıtarak sıcak havanın etkisiyle artan heyecanlarını yatıştırmalarını sağladı. Yapılan uygulamadan memnuniyetlerini dile getiren öğrenci velileri Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti. - ÇORUM