Çorum Belediyesi tarafından oluşturulan Lavanta Bahçesi ziyarete açıldı

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Çorum Belediyesi tarafından geçen yıl hazırlanan Lavanta Bahçesi bu yıl da ziyarete açıldı. Çiçeklerin açtığı Lavanta Bahçesi, yapılan yeni düzenlemeyle birlikte ziyaretçilerine muhteşem bir görüntü sunuyor.

Çorum Belediyesi'nin Çorum Barajı arkasında oluşturduğu Lavanta bahçesi hafta sonu itibariyle ziyaretçilere kapılarını açtı. Özellikle fotoğraf çekimleri için ilgi gören lavanta bahçesinde, dekor ve görsel zenginlik oluşturan yeni düzenlemeler de yapıldı. Hafta sonu itibariyle ziyarete açılan Lavanta bahçesi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Lavanta Bahçesi'nin şehrin en gözde mekanları arasına girdiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Güzellikleri şehrimizle ve hemşerilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Çorum barajı yanında oluşturduğumuz Lavanta bahçemize bu yıl lavanta ekimini gerçekleştirdik. Lavantalarımızın çiçek açmasıyla birlikte bahçemizi hemşerilerimizin ziyaretine açtık" dedi.

Başkan Aşgın, vatandaşları Lavanta Bahçesi'nin güzelliklerini görmeye davet etti. - ÇORUM