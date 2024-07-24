Çorum Belediyesi Türkiye'de Toplu Taşımayı En İyi Sunan Belediyelerden Biri Oldu - Son Dakika
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Çorum Belediyesi Türkiye'de Toplu Taşımayı En İyi Sunan Belediyelerden Biri Oldu

Çorum Belediyesi Türkiye\'de Toplu Taşımayı En İyi Sunan Belediyelerden Biri Oldu

Çorum Belediyesi, yaptığı iyileştirme çalışmalarıyla halkın memnuniyetini kazanarak Türkiye'de toplu taşımayı en iyi sunan belediyelerden biri haline geldi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hizmet kalitesinin artırılmasında önemli mesafe alındığını belirterek, kaliteyi daha da yükselteceklerini söyledi.

24.07.2024 12:21  Güncelleme: 12:23
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Son yıllarda yaptığı iyileştirme çalışmalarıyla halkın memnuniyetini kazanan Çorum Belediyesi Türkiye'de toplu taşımayı en iyi sunan belediyelerden biri oldu. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hizmet kalitesinin artırılmasında önemli mesafe alındığına dikkat çekerek, "Kaliteyi artırmaya devam edeceğiz." dedi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Beltaş A.Ş. bünyesinde faaliyetini sürdüren halk otobüsü şoförleri ile istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Çorum'da daha önceden özel sektör tarafından işletilen ve satın alınarak kamulaştırılan toplu ulaşım hizmetinde kısa sürede önemli yeniliklere ve iyileştirmelere imza attıklarını ifade eden Başkan Aşgın, her geçen gün hizmet kalitesini artırdıklarını ve sorunları tek tek çözdüklerini belirtti. Yeni alınan otobüslerle araç filosunu güçlendirdikleri, halkın şikayetlerine konu olan alanlarda bir bir iyileştirmeler yaptıklarını dile getiren Başkan Aşgın, hem hizmet kalitesi bakımında hem de ücret bakımından Türkiye'nin en iyi ve en ucuz toplu ulaşım hizmeti sunan belediyelerden birisi olduklarına dikkat çekti.

"Türkiye'ye örnek bir toplu ulaşım modeli"

Belediye Başkan Aşgın "Topu taşımada geldiğimiz nokta bizim için ve şehrimiz için çok önemli. Halkımızın memnuniyet oranı her geçen gün artarak devam ediyor. Türkiye'ye örnek olacak bir toplu ulaşım modeli uyguluyoruz. Günlük 40-45 bin insana toplu taşıma sunan bir alanda mutlaka problemler yaşanabiliyor. Ancak yapılan iyileştirmelerle bu sorunlar her geçen gün azalıyor. Şu anda Türkiye'de en ucuz toplu ulaşım hizmetini sunan belediyeler arasındayız. Biz toplu taşıma hizmetimize kar-zarar anlayışı ile bakmıyoruz. Hedefimiz halkımıza en iyi hizmeti sunmaktır.

"Eski araçlar yenilenecek"

Eski araçların yenilenmesi konusunun da gündemlerinde olduğuna vurgu yapan Başkan Aşgın, zamanla yeni araçların hizmete sunulacağını açıkladı. Başkan Aşgın engellilerin toplu taşıma araçlarından daha rahat faydalanabilmeleri, klimalı durak sayısının artırılması, hat ve güzergahlarla ilgili iyileştirme çalışmaları gibi düzenlemeleri de belediye imkanları ölçüsünde ve ihtiyaca uygun şekilde yapılmaya devam edileceğini ifade etti.

Toplu ulaşım hizmetlerinde memnuniyetin artması noktasında en önemli unsurlardan birisini de otobüs şoförleri olduğuna dikkat çeken Başkan Aşgın, "Şoförlerimizin kılık ve kıyafeti, insanlara yaklaşımı, güler yüzlü ve tatlı dilli olmaları bizim için çok önemli. Bu konuda da elimizden gelen çabayı göstermeliyiz. Şoförlerimizle, idari kadrolarımızla el ele ve gönül gönüle vererek toplu ulaşımda kaliteyi artırmaya devam edeceğiz. Şehrimizi çok güzel bir toplu ulaşım hizmetine kavuşturacağız" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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