Çorum Belediyesi Yeni Doğan Bebeklere Hoş Geldin Seti Hediye Ediyor - Son Dakika
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Çorum Belediyesi Yeni Doğan Bebeklere Hoş Geldin Seti Hediye Ediyor

Çorum Belediyesi Yeni Doğan Bebeklere Hoş Geldin Seti Hediye Ediyor

Çorum Belediyesi, kentte ikamet eden ailelere yeni doğan bebekleri için 'Hoş Geldin Bebek' seti hediye ediyor. Set, bebeklerin ihtiyaç duyabileceği malzemeleri içermektedir.

24.05.2024 20:05  Güncelleme: 20:15
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Çorum Belediyesi, kentte ikamet eden ailelere yeni doğan bebekleri için "Hoş Geldin Bebek" seti hediye ediyor.

Sosyal belediyecilik alanında yeni bir uygulamayı hayata geçiren Çorum Belediyesi, yeni doğan bebekler için "Hoş Geldin Bebek" seti hazırladı. Bir bebeğin ilk aylarında ihtiyacı olabilecek çok sayıda malzemenin yer aldığı Hoş Gedin Bebek seti, başvuru yapan ailelerin evlerine Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim ediliyor.

Bebek bakım çantası, tırnak makası, törpü, parmak diş kaşıyıcı, makas, burun aspiratörü, saç fırçası ve saç tarağından oluşan bakım seti, dijital ateş ölçer, cam biberon seti, emzik seti, patikli pantolon, zıbın, şapka, eldiven, önlük ve penye battaniyeden oluşan bebek takımı, bebek alt açma bezi ile emzirme önlüğü bulunuyor.

0-9 aylık bebekler için hazırlanan, Hoş Geldin Bebek Seti'ni almak isteyen ailelerin https://crm.corum.bel.tr/WebBasvuru/hos-geldin-bebek-onbasvuru#/ web sayfasından formu doldurarak veya Belediye hizmet binası C blok zemin katta bulunan Gönül Kapısı'na giderek başvurularını yapabilecekleri belirtilen açıklamada hoş geldin bebek seti başvuru şartları ise 1 Ocak 2024 tarihi sonrasında doğumlu olmak ve Çorum merkez mahalle sınırları içerisinde ikamet ediyor olmanın yeterli olduğu ifade edildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum Belediyesi Yeni Doğan Bebeklere Hoş Geldin Seti Hediye Ediyor - Son Dakika

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