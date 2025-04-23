Çorum\'da 24 Milyon Liralık Gündüz Bakım Evi İhalesi Tamamlandı

Çorum Belediyesi tarafından 24 milyon liraya mal olacak Gündüz Bakım Evi ihalesi yapıldı.

Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın başkanlığında toplanan ihale komisyonunca yürütülen süreçte, yaklaşık maliyeti 24 milyon 300 bin TL olarak belirlenen projeyle, 2667 ada 4 numaralı parselde modern bir bakım evi inşa edilecek. 400 metrekare oturum alanına sahip binanın toplam inşaat alanı yaklaşık 800 metrekare olacak. Yeni Gündüz Bakım Evi'nde; idari ofis, veli bekleme alanı, çok amaçlı salon, mutfak, yemek salonu, mescit ve 6 adet etkinlik sınıfı bulunacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yüklenici firma kamuoyuyla paylaşılacak ve inşaat çalışmalarına başlanacak. - ÇORUM