Çorum\'da bağımlılığa karşı farkındalık yürüyüşü

Çorum'da gençlerin çeşitli bağımlılıklardan korumasını sağlamak amacıyla yürütülen "Bağımlı Olma Özgür Ol" projesinin kapanış töreninde, katılımcılar farkındalık oluşturmak için yürüdü.

Çorum Valiliği öncülüğünde, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve çeşitli il müdürlüklerinin paydaşlığında hayata geçirilen ve gençlerin spor, çeşitli sanat dalları ve kültürel faaliyetlere yönlendirildiği "Bağımlı Olma, Özgür Ol" projesinin kapanış programı Kadeş Barış Meydanı'nda gerçekleştirildi. Program, Tarihi Çorum Meydanı'nda toplanan katılımcıların Kadeş Barış Meydanı'na kadar yürümesiyle başladı. Programda, Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ve bağımlılıkla mücadeleye dikkat çeken 50 adet resim sergilendi. Proje kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül ve hediyeleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Programa, Çorum Valisi Ali Çalgan, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Nurcan Baykam, İl Mili Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, kurum müdürleri, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

"Bağımlılıkla mücadele yalnızca bir proje değildir"

Programda konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, bağımlılıkla olan mücadeleyi kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi bağımlılığın pençesinden korumak, onları sağlıklı bir geleceğe hazırlamak amacıyla çıktığımız 6 ay boyunca çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bağımlılıkla mücadele yalnızca bir proje değildir. Bu hepimizin ortak sorumluluğunda yürütülecek olan bir çalışmadır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin özgür, sağlıklı ve umut dolu bir geleceğe sahip olmaları için bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürmek zorundayız. Bugün burada ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlik geleceğe dair en büyük güvencemizdir" dedi.

"Tek bağımlılığımız Rabbimize olur"

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, "Ne alkolün kulu oluruz, ne sosyal medyanın kulu oluruz. Ne içkiye, ne kumara, hiçbir bağımlılığımız olmaz. Tek bağımlılığımız Rabbimize olur. Bu da insan için en büyük özgürlüktür. Bağımlı olma, özgür ol sloganından benim anladığım temel anlam budur. Çocuklarımızı sanata, spora teşvik etmek, kültüre, eğitime, akademik çalışmalara teşvik etmek suretiyle bu farkındalık çok kıymetli. Bu projede gerçekten bizim aydınlık yarınlarımız bakımından çok özel, çok kıymetli" diye konuştu.

"6 ay boyunca farkındalık eğitimleri verildi"

Projeyle ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da, "Yaklaşık 6 aylık süreç boyunca öğrencilere, velilere, öğretmenlerimize, kamu personelimize, sağlık çalışanlarımıza, üniversite öğrencilerimize ve toplumun farklı kesimlerine yönelik farkındalık eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerimiz ile Hitit Üniversitemizin öğrencilerine yönelik resim ve slogan yarışmaları düzenlenmiş, gençlerimizin bağımlılıkla mücadele konusunda duyarlılıklarını sanatsal çalışmalara ifade etmeleri sağlanmıştır" şeklinde ifade etti. - ÇORUM