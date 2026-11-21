Çorum'da sağanak yağış ebebiyle yolda oluşan su birikintisinden karşıya geçemeyen yaşlı vatandaşı, belediye personeli sırtında taşıyarak yolun karşısına geçirdi.

Çorum'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte teyakkuza geçen Çorum Belediyesi ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde tahliye çalışması yaptı. Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de ağaç yapraklarının tıkadığı rögarları yeniden açtı. Ekiplerin çalışması sırasında, belediye personeli Sedat Kılıçarslan, yaşlı bir adamın su birikintisi sebebiyle yolun karşısına geçemediğini fark etti. Kılıçarslan, yaşlı adamı sırtında taşıyarak su birikintisinden geçirdi. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"Tüm insanların yapması gerekiyor"

Çalıştıkları sırada yaşlı adamın karşıya geçemediğini fark eden Sedat Kılıçarslan, "Gece yoğun yağmur başladı. Saha görevine başladık. Rögar girişleri yapraklarla tıkandığı için açmaya çalışıyorduk. O sırada amcamızın karşıya geçemediğini gördüm. İnsanlık adına sırtıma alıp karşıya geçirdim. Tüm insanların yapması gerekiyor. Yaşlılara daha öncelik vermek gerekiyor. Ben de bir yaşlı adayı olduğum için bunu göze alarak durumu değerlendirdim. İlerleyen saatlerde yağışın devam edeceği tahmini var, bunun için de sahadayız" dedi.