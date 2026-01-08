Çorum\'da yükümlüler kamu yararına çalışacak

Çorum Belediyesi ve Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan protokol kapsamında, denetimli serbestlikten faydalanan yükümlülüler, Çorum Belediyesi bünyesindeki uygun birimlerde görev alarak kamu hizmetlerine doğrudan katkı sunacak.

Çorum Belediyesi ile Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı arasında, denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin kamu yararına ücretsiz çalıştırılmasını kapsayan önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile hem kamu hizmetlerinin etkinliği artırılacak hem de yükümlülerin topluma yeniden kazandırılması sağlanacak. Protokol, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş tarafından imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında, denetimli serbestlik yükümlülerinin üretken bireyler olarak toplumsal hayata katılımı teşvik edilecek. Yükümlüler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ve denetim altında, Çorum Belediyesi bünyesindeki uygun birimlerde görev alarak kamu hizmetlerine doğrudan katkı sunacak.

Protokol doğrultusunda yükümlüler, çevre düzenlemesi, temizlik, bakım-onarım ve benzeri alanlarda çalışarak hem şehir estetiğine katkı sağlayacak.

Uygulama kapsamında çalışacak kişilerin mesleki bilgi ve becerileri önceden tespit edilerek en verimli olacakları alanlara yönlendirilecek. - ÇORUM