Çorum'da yükümlüler kamu yararına çalışacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Çorum'da yükümlüler kamu yararına çalışacak

Çorum\'da yükümlüler kamu yararına çalışacak
08.01.2026 16:43  Güncelleme: 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Belediyesi ve Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan protokol ile denetimli serbestlikten yararlanan yükümlüler, belediye bünyesinde görev alarak kamu hizmetlerine katkı sağlayacak. Bu iş birliği, yükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasını ve kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmayı amaçlıyor.

Çorum Belediyesi ve Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan protokol kapsamında, denetimli serbestlikten faydalanan yükümlülüler, Çorum Belediyesi bünyesindeki uygun birimlerde görev alarak kamu hizmetlerine doğrudan katkı sunacak.

Çorum Belediyesi ile Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı arasında, denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin kamu yararına ücretsiz çalıştırılmasını kapsayan önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile hem kamu hizmetlerinin etkinliği artırılacak hem de yükümlülerin topluma yeniden kazandırılması sağlanacak. Protokol, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş tarafından imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında, denetimli serbestlik yükümlülerinin üretken bireyler olarak toplumsal hayata katılımı teşvik edilecek. Yükümlüler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ve denetim altında, Çorum Belediyesi bünyesindeki uygun birimlerde görev alarak kamu hizmetlerine doğrudan katkı sunacak.

Protokol doğrultusunda yükümlüler, çevre düzenlemesi, temizlik, bakım-onarım ve benzeri alanlarda çalışarak hem şehir estetiğine katkı sağlayacak.

Uygulama kapsamında çalışacak kişilerin mesleki bilgi ve becerileri önceden tespit edilerek en verimli olacakları alanlara yönlendirilecek. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Çorum Belediyesi, Yerel Haberler, Çorum, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum'da yükümlüler kamu yararına çalışacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
’Son aşkı’ 65 yaşındaki adama pahalıya patladı 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Radamel Falcao futbola geri döndü İşte yeni takımı Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malezya Başbakanı İbrahim’e Cumhuriyet Nişanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı

17:50
ABB’nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 18:16:42. #7.11#
SON DAKİKA: Çorum'da yükümlüler kamu yararına çalışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.