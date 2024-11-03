Çorum'da Doğal Gaz Patlaması

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Akaryakıtta yine fiyatlar değişti! Biri arttı diğeri azaldı

(ÇORUM)- Çorum Valisi Ali Çalgan, bugün bir binada bir kişinin hayatını kaybettiği ve 16 kişinin yaralandığı doğal gaz kaynaklı patlamaya ilişkin "Hayatını kaybeden hemşehrimize rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Diğer yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, kentte bir binada meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Çalgan, "Hayatını kaybeden hemşehrimize rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Diğer yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Çorumlu hemşehrilerimize ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."