Çorum'da Dünya Engelliler Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Çorum'da Dünya Engelliler Günü Coşkuyla Kutlandı

Çorum\'da Dünya Engelliler Günü Coşkuyla Kutlandı

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi'nde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelli bireyler eğlenceli aktivitelerle keyifli bir gün geçirdi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, özel öğrencilerle bir araya gelerek destek mesajı verdi.

02.12.2024 17:14  Güncelleme: 17:16
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Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi'nde eğitim gören engelliler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü doyasıya kutladı. Etkinlik alanında kurulan özel parkurlar, yüz boyama köşeleri, Nasrettin Hoca kostümü ve renkli şişme balonlarla çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi.

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Buhara Kültür Merkezi'nde kutlama programı gerçekleştirdi. Programa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Engelli Eğitim Merkezi ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri ile aileleri katıldı. Engelli öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Aşgın, özel öğrencilerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, programda yaptığı konuşmada, Dünya Engelliler Günü'nü kutladı. Engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Gönülleri engelsiz kardeşlerimin bu özel günlerini kutluyorum. Rabbime, bizleri sizlere hizmetkar eylediği için binlerce kez şükrediyorum" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum'da Dünya Engelliler Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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