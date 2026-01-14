Görme görme engelliler için betimlemeli film gösterimi

Çorum'da gerçekleştirilen etkinlikte görme engelli vatandaşlar için betimlemeli sinema filmi gösterimi yapıldı.

Çorum'da 7-14 Ocak Beyaz Baston ve Görme Engelliler Haftası kapsamında, sesli betimlemeli film gösterimi yapıldı. Çorum Belediyesi ile Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi iş birliğinde düzenlenen etkinlik, Buhara Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. "Görme engelliler film izleyebilir mi" sorusuna birlikte izleyerek cevap aramayı amaçlayan etkinlikte, görme engelliler ve vatandaşar birlikte filmi izledi. Sesli betimleme uygulaması sayesinde görme engelli bireyler, filmin görsel unsurlarını detaylı anlatımlarla takip etme imkanı buldu.

Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi Başkanı Şaban Kabakçı, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, görme engelli bireylerin yaşamın her alanında yer aldığını vurgulayarak, "Bu etkinlikle görme engelli kardeşlerimiz ile gören bireyleri ortak bir paydada buluşturduk. Desteklerinden dolayı Çorum Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi. - ÇORUM