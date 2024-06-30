Çorum'da Güçlü Zehre Sahip 'Sarıkız' Örümcek Görüldü - Son Dakika
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Çorum'da Güçlü Zehre Sahip 'Sarıkız' Örümcek Görüldü

Çorum\'da Güçlü Zehre Sahip \'Sarıkız\' Örümcek Görüldü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir vatandaş, Ankara-Samsun kara yolunda bulunan bir işletmede farklı bir örümcek türü olan 'sarıkız örümceği'ni gördü. Araştırma sonucunda, bu örümceğin güçlü zehre sahip olduğu ve akrep avlayabildiği ortaya çıktı. 'Sarıkız örümceği' 1 metre yükseğe zıplayabilen ve 13 santimetreye kadar uzunluğa ulaşabilen bir türdür.

30.06.2024 12:43
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde güçlü zehre sahip olan, bir metre yükseğe kadar zıplayabilen ve akrep avlayabilen 'sarıkız' cinsi örümcek tekrar görüldü.

Bir vatandaş, Ankara- Samsun kara yolunda bulunan bir işletmede farklı bir örümcek türü gördü. İri görünümü dikkat çeken örümceklerle ilgili araştırma yapan vatandaşlar, türün halk arasında 'et yiyen örümcek' olarak bilinen etobur 'sarıkız örümceği' olduğunu öğrendi.

Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan 'sarıkız örümceği' 13 santimetreye kadar uzunluğa ulaşabildiği ve 1 metre yükseğe zıplayabildiği belirtildi. Zehriyle bir insanı öldürebilen örümceğin, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ile beslendiği biliniyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum'da Güçlü Zehre Sahip 'Sarıkız' Örümcek Görüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da Güçlü Zehre Sahip 'Sarıkız' Örümcek Görüldü - Son Dakika
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