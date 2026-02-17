Çorum'da Hatimle Teravih Namazları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Çorum'da Hatimle Teravih Namazları

Çorum\'da Hatimle Teravih Namazları
17.02.2026 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan boyunca 9 camide hatimle teravih namazları kılınacak.

Çorum'da Ramazan ayı boyunca 9 camide teravih namazları hatimle eda edilecek.

Çorum İl Müftülüğü tarafından yapılan planlama doğrultusunda, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği, "hatimle teravih" geleneğinin sürdürüleceği camiler belirlendi. Kentteki Ulu (Muradi Rabi) Camii, Hıdırlık (Süheyb-i Rumi) Camii, Hz. Ali Camii, Murat Hüdavendigar Camii, Kanuni Sultan Süleyman Camii, Orhangazi Camii, Hz. Hüseyin Camii, Köroğlu Camii ve Kışla Camii'nde teravih namazları hatimle ede edilecek. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çorum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum'da Hatimle Teravih Namazları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı
Sigaraya dev zam Sigaraya dev zam
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı
Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti
Gayrimenkulde ibre tersine döndü Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
16:04
Fenerbahçe’de sakatlık şoku Yıldız isim bıçak altına yattı
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim bıçak altına yattı
16:02
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin’e tehdit davasında karar
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
14:20
Yasak aşk mı, kumpas mı Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni de dahil oldu
Yasak aşk mı, kumpas mı? Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 16:49:33. #7.11#
SON DAKİKA: Çorum'da Hatimle Teravih Namazları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.