Çorum\'da Hatimle Teravih Namazları

Çorum'da Ramazan ayı boyunca 9 camide teravih namazları hatimle eda edilecek.

Çorum İl Müftülüğü tarafından yapılan planlama doğrultusunda, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği, "hatimle teravih" geleneğinin sürdürüleceği camiler belirlendi. Kentteki Ulu (Muradi Rabi) Camii, Hıdırlık (Süheyb-i Rumi) Camii, Hz. Ali Camii, Murat Hüdavendigar Camii, Kanuni Sultan Süleyman Camii, Orhangazi Camii, Hz. Hüseyin Camii, Köroğlu Camii ve Kışla Camii'nde teravih namazları hatimle ede edilecek. - ÇORUM