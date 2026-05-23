El emeği ürünler tezgaha çıktı: Kadın üreticiler aile ekonomisine katkı sağlıyor

Çorum'da açılan "Kadın El Emeği Çarşısı", kadınların kendi emekleriyle hazırladığı ürünleri satıp gelir elde etmelerine imkan sağladı.

Çorum Belediyesi öncülüğünde "Kadın El Emeği Çarşısı" açıldı. Kadın üreticilerin hazırladığı el emeği ürünler, Bedesten'de kurulan satış stantlarında vatandaşların beğenisine sunuldu. "Kadın emeği, geleceğe değer katar" sloganıyla hayata geçirilen çarşıda örgü bebek, kokulu mum, hasır sepet, bileklik, çanta ve anahtarlık gibi birçok ürün satışa çıkarıldı. Yerel üretimi desteklemeyi hedefleyen çarşı, hem kadın üreticilerden hem de vatandaşlardan ilgi gördü.

Stantlarda kokulu mumlarını satışa sunan Şeymanur Çöplü, ürünleri kendi atölyelerinde hazırladıklarını belirterek, "Kadın El Emeği Çarşısı'nda atölyemizde ürettiğimiz kokulu mumları satıyoruz. Soya ve parafin kullanarak doğal içerikli ürünler yapmaya çalışıyoruz. Ham maddelerimizi alıp eritiyoruz, kalıplara döküyoruz. Kokularını ve renklerini de ekledikten sonra vatandaşların görebileceği stantlarda sergiliyoruz. İnsanlar burada ürünleri görerek, koklayarak evlerinde dekorasyon amacıyla satın alıyor" dedi. - ÇORUM