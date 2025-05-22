Çorum\'da Kurban Bayramı İçin Hayvan Pazarı Kura Çekimi Yapıldı

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Çorum Belediyesi'ne ait Hayvan Pazarı'nda kurbanlık hayvan satışı yapmak isteyen besicilerin padok yerleri, noter huzurunda kura ile belirlendi.

Çorum Belediyesi, kurbanlık satış yerlerini şeffaf ve adil bir şekilde belirlemek amacıyla düzenlediği kura çekimini, STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdi. Halk Et Kombinası bünyesindeki hayvan pazarında bulunan 78 büyükbaş ve 114 küçükbaş padok için başvuran 6 büyükbaş ve 58 küçükbaş besicisinin kesin kayıt sıralamaları kura yoluyla belirlendi. Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurbanlık alışverişi yapabilmeleri için tüm hazırlıkları titizlikle sürdürdüklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, "Kurban pazar yerimizi hiçbir mağduriyetin yaşanmayacağı şekilde düzenliyoruz. Bayram süresince de ilgili ekiplerimizle hizmet ve denetimlerimiz devam edecek" dedi. Kurban Pazarı'nın 31 Mayıs Cumartesi günü açılacağı ve bayramın üçüncü günü olan 8 Haziran Pazar gününe kadar açık kalacağı bildirildi. - ÇORUM