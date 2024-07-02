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Çorum'da petshop mağazasında çıkan yangın korkuttu

ÇORUM - Çorum'da bir petshop mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekin 2. Sokak'ta bulunan N.Ö.'ye ait petshopta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile dükkan içerisinde bulunan hayvanlar kırılan camlardan tahliye edildi. Dumandan etkilenen hayvanlara su verilirken herhangi bir hayvan telef olmadı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.