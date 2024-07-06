Çorum'da Sağanak ve Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

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HABER: ERKAN KARACA

(ÇORUM) - Çorum'da akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Çorum merkez ve ilçelerde sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan ve doludan korunmaya çalıştı.

Şiddetli yağışın etkisiyle bazı cadde sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler de birikintiler nedeniyle zor anlar yaşadı. Yağışın ardından Çorum Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bazı fabrikaları, kent merkezindeki evleri ve iş yerlerini su bastı. Kısa süren yağmur ve dolu sonrası Bahabey Caddesi İpek Taksi ışıklarda yoldaki çökmeler meydana geldi.