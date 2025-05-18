Çorum'da Uluslararası Atçılık Festivali Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Çorum'da Uluslararası Atçılık Festivali Yoğun İlgi Gördü

Çorum\'da Uluslararası Atçılık Festivali Yoğun İlgi Gördü

Çorum'da düzenlenen Uluslararası Atçılık Festivali, çeşitli gösteriler ve güzellik yarışmalarıyla renkli anlara sahne oldu. Festivalde atların yanı sıra kurt köpekleri ve kartallar da sergilendi. Belediye Başkanı Aşgın, etkinliğin aile katılımının önemine vurgu yaptı.

18.05.2025 19:05  Güncelleme: 19:10
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Çorum'da ilk kez düzenlenen Uluslararası Atçılık Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, atlar güzellikleriyle yarıştı.

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Atçılık Festivali, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Festivalde kurt köpekleri ve kartallar vatandaşlarla buluşturuldu. Katılımcılar, hayvanlarla hatıra fotoğrafı çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Belediyeye ait atçılık spor tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar yaşam alanlarını gezerek, atlar hakkında bilgi aldı. Ata binme fırsatı da bulan vatandaşlar unutulmaz anlar yaşadı. Atlarla yapılan akrobasi gösterileri, at üstünde ok atma, kılıçla meydan okuma gibi geleneksel savaş sanatları izleyicilere adeta görsel şölen sundu. Etkinlik kapsamında farklı ırk ve yaş kategorilerindeki atlar, jüri ve halk oylamasıyla yapılan güzellik yarışmasına katıldı. Dereceye giren at sahiplerine ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

"Bu güzellik ve mutluluk her şeye değer"

Festivalde konuşan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Bu yıl Aile Yılı olarak ilan edildi. Şöyle bir baktığımızda etkinliğimize gelen vatandaşlarımızın ailece katılım göstermesi gerçekten çok kıymetli. Bu güzellik ve mutluluk her şeye değer. İnşallah benzeri etkinliklerle şehrimizi sporun, kültürün, sanatın ve her türlü güzelliğin merkezi haline getirmeye devam edeceğiz. Bugünkü etkinliğimiz de bu çabanın güzel bir örneği. Elbette bu tür tesisler her zaman yapılabilir. Ancak asıl önemli olan, bu alanları hep birlikte şenlikli, canlı ve anlamlı hale getirebilmemizdir. Tesislerimizi geleceğe taşımak, at sevgisini ve ata sporlarımızı yaşatmak ve aynı zamanda şehrimizi tanıtmak bizler için büyük bir kazançtır. En güzeli de budur diyebiliriz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu etkinlikleri markalaştırarak, ilk günkü aşkla çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Festivale Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş aileleri katılım sağladı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum'da Uluslararası Atçılık Festivali Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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