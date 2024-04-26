Çorum'da vatandaşlar yağmur duasına çıktı, kadınlar geleneği yaşattı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çorum'da vatandaşlar yağmur duasına çıktı, kadınlar geleneği yaşattı

Çorum'un İskilip ilçesinde yaşanan kuraklık sebebiyle vatandaşlar yağmur duasına çıktı. İlçede yaşayan kadınlar tarafından yapılan yağmur duasına katılanlara bazlama dağıtıldı.

26.04.2024 17:44  Güncelleme: 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da vatandaşlar yağmur duasına çıktı, kadınlar geleneği yaşattı

ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde yağışların az olması sebebiyle vatandaşlar yağmur duasına çıktı. İlçede yaşayan kadınlar tarafından ise yağmur duası yapan vatandaşlara bazlama dağıtıldı.

Çorum'un İskilip ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından, yaşanan kuraklık nedeniyle camilerde yağmur duası yapıldı. Duadan sonra İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi'nin desteğiyle ilçe merkezinde kadınlar tarafından hazırlanan 'mayalı' olarak bulunan bazlamalar tüm camilerde cemaate dağıtıldı.

Yağmur duası eden vatandaşlardan Ulaştepe Mahallesi Muhtarı Yunus Kırkıcı, "Bu yıl da komşularımız imece usulü cuma namazı öncesi mayalı yaptılar. Mayalılar hazır olduktan sonra cami cemaatine dağıtıldı. Yüce Allah, yapacağımız yağmur dualarını kabul etsin" dedi.

Güzel bir geleneği hatırladıklarını dile getiren Sabri Çiçek ise, "Bu gelenek annelerimiz tarafından yapılırdı. Sokak başında yoldan geçenlere, çocuklara camiden çıkanlara yağmur mayalısı dağıtılırdı. İnşallah Rabbim rahmetini verecektir. Bu vesileyle hem duamızı ettik hem her eve geleneği ulaşmış olduk hem de geleneğimizi yaşatmış olduk" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İskilip, Çorum, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum'da vatandaşlar yağmur duasına çıktı, kadınlar geleneği yaşattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte’den ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte'den ortak basın toplantısı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:53 Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 18:54:36. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'da vatandaşlar yağmur duasına çıktı, kadınlar geleneği yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement