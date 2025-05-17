Çorum'da Yangın: 3 Ev ve Ahır Zarara Uğradı

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Hacıhalil Köyü'nde çıkan yangında 3 ev, 2 samanlık ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bölgeye giderek incelemelerde bulunan Çorum Valisi Ali Çalgan, vatandaşların mağduriyetlerinin en kısa sürede giderileceğini belirtti.

Hacıhalil Köyü'nde dün akşam saatlerinde kullanılmayan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki yapılara sıçradı. Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirmesi üzerine Çorum, İskilip, Bayat ve Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri ile İskilip Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 10 araç ve 28 personel bölgeye sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınırken, 3 ev, 2 samanlık ve 1 ahırda hasar oluştu. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Yangının ardından Hacıhalil Köyü'ne giderek incelemelerde bulunan Çorum Valisi Ali Çalgan, yetkililerden bilgi aldı. Vali Çalgan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hasar tespit çalışmaları ile enkaz kaldırma işleri eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Meydana gelen zararın telefasi için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile gerekli görüşmeleri yapacağız. Yaralar en kısa zamanda sarılacaktır. Zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangının kısa sürede kontrol altına alınması çalışmalarına bizzat katılan, İskilip Kaymakamımıza, İskilip Belediye Başkanımıza, Çorum, İskilip, Bayat ve Tosya itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum."

Vali Çalgan'a incelemeler sırasında İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ve AFAD İl Müdürü Ali Uslu eşlik etti.