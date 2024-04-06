Çorum'da yangın faciası: 55 koyun telef olurdu, 1 ev ve ahır yandı - Son Dakika
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Yerel

Çorum'da yangın faciası: 55 koyun telef olurdu, 1 ev ve ahır yandı

Çorum'da çıkan yangında 55 koyun telef olurken, 1 ev ile ahır yandı. Şahinkaya köyünde çıkan yangın sonucunda ev ve ahırın yanı sıra 100 saman balyası da zarar gördü.

06.04.2024 23:12  Güncelleme: 23:18
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Çorum'da yangın faciası: 55 koyun telef olurdu, 1 ev ve ahır yandı

ÇORUM - Çorum'da çıkan yangında yaklaşık 55 koyun telef olurken, 1 ev ile ahır yandı.

Edinilen bililere göre, merkeze bağlı Şahinkaya köyünde A.Y'ye ait evde elektrik kontağındaki arızadan kaynaklı yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler ahıra sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine köye Çorum, İskilip ve Uğurludağ belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında A.Y'ye ait ev ve ahırın yanı sıra 55 adet koyun ve yaklaşık 100 saman balyası yandı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum'da yangın faciası: 55 koyun telef olurdu, 1 ev ve ahır yandı - Son Dakika

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