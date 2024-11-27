Çorum\'da Yangın Faciası: Ali Rıza Gülbahçe Hayatını Kaybetti

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Haber: Erkan Karaca

(ÇORUM) - Çorum'da, ev ve otomobilinde yangın çıkaran 67 yaşındaki Ali Rıza Gülbahçe, yangın sırasında kendisini kilitlediği evinde ölü bulundu.

Olay, Çorum'un Ilıca Caddesi'nde meydana geldi. Gülbahçe, park halindeki 35 GA 8295 plakalı otomobilinde ve evinde yangın çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, kapıyı kırarak içeri girdiklerinde Gülbahçe'yi yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Gülbahçe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay sırasında Gülbahçe'nin elinde beze sarılı bir cismi pencereden attığı öğrenilirken, Bomba İmha Ekipleri şüpheli cismi kontrollü şekilde patlattı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü, Gülbahçe'nin geçmişte de benzer bir eylemde bulunduğu belirtildi.