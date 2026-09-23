Çorum'da yıkılan eski okul binasının altından insana ait kafatası ve kemik çıktı - Son Dakika
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Çorum'da yıkılan eski okul binasının altından insana ait kafatası ve kemik çıktı

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Çorum\'da yıkılan eski okul binasının altından insana ait kafatası ve kemik çıktı
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Çorum'un Üçtutlar Mahallesi'nde 23 Nisan Ortaokulu'nun eski binasının yıkımı sırasında toprak altında insana ait kafatası ve kemik parçaları bulundu. Polis kemikleri incelemek üzere muhafaza altına aldı; mahalle sakinleri alanın geçmişte mezarlık olarak kullanıldığını söyledi.

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM)- Çorum'da 23 Nisan Ortaokulu'nun eski binasının yıkımı sırasında toprak altında insana ait kafatası ve kemik parçaları bulundu. Polis ekipleri kemikleri incelemek üzere muhafaza altına aldı. Mahalle sakinleri, okulun bulunduğu alanın geçmişte mezarlık olarak kullanıldığını söyledi.

Çorum'un Üçtutlar Mahallesi'nde bulunan 23 Nisan Ortaokulu'nun eski binasının yıkımı sırasında, toprak altında insana ait kafatası ve kemik parçaları bulundu.

Fatih Caddesi üzerindeki alanda çalışan kepçe operatörü, toprağı kazarken kemikleri fark etti. İşçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerindeki incelemenin ardından kafatası ve kemik parçalarını muhafaza altına aldı. Mahalle sakinleri, okulun bulunduğu alanın geçmişte mezarlık olarak kullanıldığını ifade etti.

Kemiklerin kime ve hangi döneme ait olduğu yapılacak incelemeyle belirlenecek. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: ANKA
23 Nisan3. SayfaGüncelPolisÇorumYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da yıkılan eski okul binasının altından insana ait kafatası ve kemik çıktı - Son Dakika
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