Çorum\'da 23 Nisan\'da çocuk taraftarlar statlarda kötü tezahürata son verilmesini istedi

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Çorum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın koltuğuna oturan 4. sınıf öğrencisi Ayşe Nefin Ölçüm, çocuk taraftarların Çorum FK maçlarını güvenli izleyebilmesi için statlarda çirkin ve kötü tezahürata son verilmesini istedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ziyaretleri çerçevesinde Vali Zülkif Dağlı, Valilik makamını temsili olarak Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ayşe Nefin Ölçüm'e devretti. Valilik makamına gelen temsili öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu Müdürü Mustafa Fuçular, sınıf öğretmeni Selma İren ve okul öğrencilerinden İsmail Ege Erten eşlik etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 104. yılını sevinçle kutladıklarını dile getiren Ölçüm, "Bugün bir çocuğun bile vali koltuğuna oturabildiği demokrasinin gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz bir gün. Bana bu fırsatı veren Sayın Valimiz ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Çocukların eğitim, sağlık, güvenlik haklarını korumak ve geleceğe umutla bakmalarını sağlamak için hep beraber çaba göstermeliyiz. Bugünün valisi olarak birkaç talebimi dile getirmek, diğer talimatlarımı da yazılı vermek istiyorum. Okulumuzun bahçesine bir oyun parkı yapılmasını istiyorum. Okul servislerinin daha sık denetlenmesini ve ayrıca trafikteki diğer araçların okul servislerine karşı daha saygılı olmasını istiyorum. Tüm okullara içi geniş ve ferah, kapısı sürekli açık aktif kütüphaneler istiyorum" diye konuştu.

Statlardaki kötü tezahürata dikkat çekti

Temsili olarak Valilik makamına oturan Ölçüm, ayrıca statlardaki çirkin ve kötü tezahürata dikkat çekti. Çorum FK maçlarında çocuk taraftarların maçı güvenle izleyebilmesi için argo kelimeler kullanılmayan maçlar istediğini belirten Ölçüm, Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ile telefonda görüştü.

Çorum FK maçlarına gitmek istediğini dile getiren Ölçüm, "Argo kelimeler kullanıldığı için gidemiyorum. Bu yüzden argo kelimeler kullanılmayan maçlar istiyorum. Maçlarda argo kelimelerin kullanılmamasını istiyorum" diye konuştu.

Hassasiyetinden dolayı Ölçüm'e teşekkür eden Yalçın, bununla ilgili taraftar grupları ve kulüp yöneticileri görüşeceğini ifade etti. Yalçın, ayrıca önümüzdeki hafta oynanacak olan Çorum FK- Şanlıurfaspor maçında çocuk taraftarları ağırlayacağını ifade etti.

Ölçüm, son olarak gelecek yıl valilik koltuğuna oturacak öğrencinin daha çok çocuğun sesi olabilmesi amacıyla Milli Eğitim Abdullah Kodek'in tüm çocukların taleplerini derlemesini ve en fazla talep edilen 10 konuyu 22 Nisan 2025 tarihine kadar hazırlayıp raporlamasını istedi.

Vali Zülkif Dağlı da, taleplerin tamamını not aldıklarını belirterek, "İlgili kurumlara bu konuda yazı yazacağız. Özellikle her çocuğumuzun, 'bu şehri sen yönetmiş olsaydın ne yapardın' şeklindeki çalışma çok güzel ve önemli bir çalışma. Bunu hemen uygulamaya başlayalım. Çocuklarımızın gözüyle Çorum nasıl olmalı, eksiklerimiz neler, onların talepleri neler bunları biz daha fazla dikkate alma adına bu projeyi hemen başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda Vali Dağlı çocuklara hediyeler verdi. - ÇORUM