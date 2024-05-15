Çorum İl Emniyet Müdürü Özel Eğitim Okulunda Özel Çocuklarla Müzik Eşliğinde Oynadı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çorum İl Emniyet Müdürü Özel Eğitim Okulunda Özel Çocuklarla Müzik Eşliğinde Oynadı

Çorum İl Emniyet Müdürü Özel Eğitim Okulunda Özel Çocuklarla Müzik Eşliğinde Oynadı

Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, eşi Figen Pehlivan ve polisler, Engelliler Haftası kapsamında 100. Yıl Cumhuriyet Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti. Pehlivan çifti, öğrencilerle sohbet etti, hediyeler dağıttı ve düzenlenen eğlence programında özel çocuklarla müzik eşliğinde oynadı. Pehlivan, ziyaretin engelli bireylere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

15.05.2024 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, ziyaret ettiği Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda özel çocuklarla müzik eşliğinde oynadı.

Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve eşi Figen Pehlivan, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Deniz Dağdelen ve polislerle Engelliler Haftası nedeniyle toplumda engelli bireylere karşı daha duyarlı ve anlayışlı olunması ve farkındalık oluşturmak amacıyla 100. Yıl Cumhuriyet Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti. Sınıfları ziyaret eden Pehlivan çiftçi, özel öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Çocuklara boyama kitabı ve hediyeler dağıtan Pehlivan, daha sonra konferans salonunda düzenlenen eğlence programına katıldı.

Çocukların gönüllerince eğlendiği eğlence programı renkli görüntülere sahne oldu. Programda özel bireylerden gelen oyun isteğini geri çevirmeyen Pehlivan, çocuklarla müzik eşliğinde oynadı.

Engelliler Haftası nedeniyle toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getiren İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, "Okulumuzda çok güzel çalışmalar yapılıyor. Ailelere büyük destek veriliyor. Engellerin aşılması noktasında emniyet teşkilatı olarak bir nebzede olsa katkıda bulunabilirsek mutlu oluruz. Çocuklarımızın mutlu olduğunu görmek bizi de mutlu ediyor" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Müzik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum İl Emniyet Müdürü Özel Eğitim Okulunda Özel Çocuklarla Müzik Eşliğinde Oynadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 16:52:08. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum İl Emniyet Müdürü Özel Eğitim Okulunda Özel Çocuklarla Müzik Eşliğinde Oynadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement