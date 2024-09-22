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Çorum İl Genel Meclisi eski Başkanı Ahmet Ertekin hayatını kaybetti.

Anıtlar ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığı ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü görevlerinde de bulunan Ahmet Ertekin'nin cenazesi öğle namazını müteakiben Akşemseddin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlıkta toprağa verildi.

Cenazeye eski Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - ÇORUM