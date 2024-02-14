Çorum'un İskilip ilçesinde, lösemiye yakalanan Misak-ı Milli İlkokulu öğrencisi Poyraz Efe Kolay için yardım kampanyası düzenlendi. İlçe sakinleri minik öğrenci için seferber oldu.
Lösemi hastalığına dikkat çekmek ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla okul bahçesinde düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkan Vekili Hatun Çam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Acer, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile okul müdürleri ve öğrenci velileri katıldılar.
Kaymakam Ramazan Polat, bu tür etkinliklerin öğrencilerde farkındalık oluşturmak, birlik, beraberlik ve dayanışmanın sağlanmasında önemli olduğunu vurguladı. Lösemi hastası öğrenciye acil şifalar dileğinde bulunan Kaymakamı Ramazan Polat, öğrencilerce hazırlanan stantları gezdi.
Öğrenciler, hazırlamış oldukları yiyecek, giyecek ve materyalleri satarak bağış topladılar. - ÇORUM
Son Dakika › Yerel › Çorum İskilip'te Lösemi Hastası Öğrenci İçin Yardım Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika
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