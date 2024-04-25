Çorum'un Dodurga ilçesindeki Obruk köyü, sel tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika
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Çorum'un Dodurga ilçesindeki Obruk köyü, sel tehlikesiyle karşı karşıya

Çorum\'un Dodurga ilçesindeki Obruk köyü, sel tehlikesiyle karşı karşıya

Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı Obruk köyünde yaşayan vatandaşlar, Karadeniz'de son dönemde yaşanan seller sebebiyle korku içinde. Köyden geçen dere, taşkın korkusu yaratıyor. Vatandaşlar, derenin ıslah edilmesini talep ediyor. Köy Muhtarı Ali Ekber Sever, sel baskınlarından etkilenmemek için dere yatağının düzenlenmesini istiyor. Muhtar azası Mustafa Ertaş ise, köyde yaşayan 300 kişi için dere yatağının tehlike oluşturduğunu belirterek, ıslah edilmeyen kısmın temizlenmesini ve yeni köprülerin yapılmasını talep ediyor. Köy sakinlerinden Arif Doğar da, sel nedeniyle mağdur olduklarını ve acil durumlarda geçişin zor olduğunu ifade ediyor.

25.04.2024 15:19
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Çorum'un Dodurga ilçesindeki Obruk köyünde yaşayan vatandaşlar, Karadeniz'de son dönemde yaşanan seller sebebiyle korktuklarını belirterek, köy merkezinden geçen derenin ıslah edilmesini talep etti.

Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı Obruk köyünde yaşayan vatandaşlar, köyden geçen 1,5 kilometrelik dere sebebiyle taşkın korkusu yaşıyor. Karadeniz'de son dönemde yaşanan seller sebebiyle korktuklarını söyleyen vatandaşlar, köylerinden geçen derenin taşkına karşı ıslah edilmesini istedi.

'Karadeniz'de yaşanan sel baskınları korkutuyor'

Sel tehlikesi ile karşı karşıya kalmak istemediklerini belirten Köy Muhtarı Ali Ekber Sever, "Dere yatağı ile ilgili sıkıntılarımız var. Köyümüz büyük tehlike altında. Dere yatağı yok, yağmur yağdığı zaman sel gelecek diye köylü dışarıda bekliyor. Karadeniz'de sellere neden olan ani dere taşkınlarının köyümüzde yaşanmamasını istiyoruz" dedi.

"Korkuluk, üzerine de yeni yaya köprülerinin yapılması konusunda yardım istiyoruz"

Muhtar azası Mustafa Ertaş ise, köylüler tarafından yapılan geçitlerin de tehlike saçtığını belirterek, "Köyümüzde yaşayan 300 kişi için dere yatağı tehlike arz ediyor. Dere yatağının köyden geçen bölümünün ıslah edilmesini kalan bölümün ise temizlenmesi gerekiyor. Dere üzerinde bulunan yaya geçitleri köy halkımız ve önceki muhtarlar tarafından yapılmış. Ahşap olan köprüler de tehlike arz ediyor. Her an birileri düşebilir. Dere kenarına korkuluk, üzerine de yeni yaya köprülerinin yapılması konusunda yardım istiyoruz. Mevcut araç köprülerinin de dayanıklı olup olmadığını incelemesini, derenin ıslah edilmeyen kısmının üzerine de en az bir köprü daha yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

"Ahşap köprüler sağlam değil"

Derenin üzerinde bulunan yaya köprülerinin sağlam olmadığını belirten köy sakinlerinden Arif Doğar da, "Dereden sel geldiği zaman mağdur oluyoruz. Çocuklarımız taşımalı olarak servis ile okula gidiyor. Sel geldiği zaman ya yolda kalıyor eve geçemiyor ya da evden okula gönderemiyoruz. Yağmur yağdığında sel gelir diye korkuyor, evde kalamıyoruz. Acil bir durum olsa, hastamız olsa evde kalıyor, dereden atlatamıyoruz. Bu sıkıntıların giderilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum'un Dodurga ilçesindeki Obruk köyü, sel tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika

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