Çorum\'un Sungurlu İlçesinde İsrail Menşeili Ürünler Boykot Edilecek

Yerel

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, belediye başkanlığına ait sosyal tesislerde, İsrail'in Gazze'de uyguladığı terörizmi boykot amacıyla İsrail menşeili ürünlerin satışı yapılmayacak.

Gazze'de yaşanılan insanlık vahşetine dikkat çekmek ve söz konusu ülkeyle bağlantısı olan ürünlerin boykot yapılması konusunda hasiyetlerinin olduğunu belirten Başkan Muhsin Dere, " Filistin'de yaşanılanlar bir insanlık dramıdır. Sungurlu Belediyesi olarak bu konudaki hassasiyetimizi göstermek adına Meclis Toplantımızda, Belediye Meclis üyelerimiz ile bu kararı aldık. Bir an önce bu zalimliğin son bulmasını ve Filistinli kardeşlerimizin kurtuluşa ermesi Yüce Mevla'dan dilerim" ifadelerini kullandı. - ÇORUM