Çorum'un Sungurlu İlçesinde İsrail Menşeili Ürünler Boykot Edilecek - Son Dakika
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Çorum'un Sungurlu İlçesinde İsrail Menşeili Ürünler Boykot Edilecek

Çorum\'un Sungurlu İlçesinde İsrail Menşeili Ürünler Boykot Edilecek

Çorum'un Sungurlu ilçesinde belediye başkanlığına ait sosyal tesislerde, İsrail'in Gazze'de uyguladığı terörizmi protesto etmek amacıyla İsrail menşeili ürünlerin satışı yapılmayacak.

06.05.2024 17:02  Güncelleme: 17:06
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde, belediye başkanlığına ait sosyal tesislerde, İsrail'in Gazze'de uyguladığı terörizmi boykot amacıyla İsrail menşeili ürünlerin satışı yapılmayacak.

Gazze'de yaşanılan insanlık vahşetine dikkat çekmek ve söz konusu ülkeyle bağlantısı olan ürünlerin boykot yapılması konusunda hasiyetlerinin olduğunu belirten Başkan Muhsin Dere, " Filistin'de yaşanılanlar bir insanlık dramıdır. Sungurlu Belediyesi olarak bu konudaki hassasiyetimizi göstermek adına Meclis Toplantımızda, Belediye Meclis üyelerimiz ile bu kararı aldık. Bir an önce bu zalimliğin son bulmasını ve Filistinli kardeşlerimizin kurtuluşa ermesi Yüce Mevla'dan dilerim" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum'un Sungurlu İlçesinde İsrail Menşeili Ürünler Boykot Edilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'un Sungurlu İlçesinde İsrail Menşeili Ürünler Boykot Edilecek - Son Dakika
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