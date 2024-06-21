Çorum'un Sungurlu ilçesinde Karakocalı köyünde yaz şenliği düzenlendi

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Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Karakocalı köyünde yaz şenliği düzenlendi. Karakocalı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen yaz şenliğinde köylüler doyasıya eğlendi.

Karakocalı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Aslan Kirazlı, "Bu yıl 2.'sini düzenlediğimiz bu organizasyonu geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Sizlerin de desteği ile daha güzel organizasyonlara imza atacağız" dedi.

Dernek Yönetim Kurulu üyesi Neyyir Çıtak ise, "Derneğimiz tarafından düzenlenen ve henüz 2.'si olmasına rağmen, özellikle geleneksel diyoruz. İnşallah bu etkinliği ömrümüz yettiği sürece her yıl büyüyerek devam ettireceğiz. Köyden şehre göçün bu derece yoğun olduğu sürede, ilişkilerimizin zayıfladığı bu noktada böylesi organizasyonlar oldukça önemli. Bu etkinlik sayesinde yıllarca görmediğimiz akrabalarımızı, arkadaşlarımızı, dostlarımızı gördük ve mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yaz şenliğinde çeşitli yarışmalar düzenlendi. Halat çekme ve çuval yarışmasında köylüler birbirleriyle kıyasıya yarışırken, yaz şenliğinde köylüler müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. - ÇORUM