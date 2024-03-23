Çorum\'un Sungurlu ilçesinde Kıbrıs Gazisi toprağa verildi

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde vefat eden emekli Astsubay ve Kıbrıs Gazisi Celal Kultufan toprağa verildi.

Sungurlu'ya bağlı Beyyurdu köyü nüfusuna kayıtlı emekli Astsubay ve Kıbrıs Gazisi Celal Kultufan hayatını kaybetti. Kultufan'ın cenazesi bugün öğle namazını mütakip Beyyurdu köyünde askeri törenle toprağa verildi.

Gazi için köyünde düzenlenen cenaze törenine İlçe Kaymakamı Mutlu Köksal, Jandarma Komutanı Görkem Güncan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Köksal, Kıbrıs Gazisi Celal Kutlufan'ın tabutuna örtülen Türk bayrağını gazinin çocuklarına teslim ederek, defin sonrası taziyeleri kabul eden ailesine başsağlığı dileklerini sundu. - ÇORUM