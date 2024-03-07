Çorum\'un Sungurlu ilçesinde tarihi saat kulesinin orijinal saati restore edildi

Yerel

Çorum'un Sungurlu ilçesinin en önemli simgelerinden olan Saat Kulesi'nin orijinal saati, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in girişimleri sonucu restore edilerek, Sungurlu'ya getirildi. Saat, Sungurlu Belediyesi'nde sergilenmeye başlandı.

Mekanizması Çorumlu İbrahim Usta tarafından yapılan, 19. yüzyıla ait sivil yapıların en güzellerinden biri olan 132 yıllık tarihi saat kulesinin orijinal saati, restore edilmek üzere Ankara'ya gönderilmiş, bir daha haber alınamamıştı. Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in girişimleri sonucu parçalara ayrılan orijinal saat tekrar toparlanarak, restore edildi. Müze Müdürlüğü'nden gerekli izinleri alınan saat, Sungurlu Belediyesi'nden sergilenmeye başlandı.

'Tarihe sahip çıkıyoruz'

Sungurlu Belediye olarak tarihe sahip çıkıyoruz diyen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Eski saati, bizden önceki yönetim tamir diye Ankara'da söktürüyor, daha sonra parçaları kayboluyor. Kime verdiklerini bilmiyorlar. Güzelim tarihi eser saati yok ediyorlar. 5 yıl ısrarla takip etmemiz sonucunda, çoğu kısmını bulduk ve Müze Müdürlüğü ile irtibata geçip, restore ettirdik. Şu an Belediyemizde sergilenmeye başlandı" ifadelerini kullandı. - ÇORUM