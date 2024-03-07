Çorum'un Sungurlu ilçesinde tarihi saat kulesinin orijinal saati restore edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tarihi saat kulesinin orijinal saati restore edildi

Çorum\'un Sungurlu ilçesinde tarihi saat kulesinin orijinal saati restore edildi

Saat kulesinin orijinal saati, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in girişimleri sonucu restore edilerek, Sungurlu'ya getirildi. Saat, Sungurlu Belediyesi'nde sergilenmeye başlandı.

07.03.2024 12:16  Güncelleme: 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Sungurlu ilçesinin en önemli simgelerinden olan Saat Kulesi'nin orijinal saati, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in girişimleri sonucu restore edilerek, Sungurlu'ya getirildi. Saat, Sungurlu Belediyesi'nde sergilenmeye başlandı.

Mekanizması Çorumlu İbrahim Usta tarafından yapılan, 19. yüzyıla ait sivil yapıların en güzellerinden biri olan 132 yıllık tarihi saat kulesinin orijinal saati, restore edilmek üzere Ankara'ya gönderilmiş, bir daha haber alınamamıştı. Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in girişimleri sonucu parçalara ayrılan orijinal saat tekrar toparlanarak, restore edildi. Müze Müdürlüğü'nden gerekli izinleri alınan saat, Sungurlu Belediyesi'nden sergilenmeye başlandı.

'Tarihe sahip çıkıyoruz'

Sungurlu Belediye olarak tarihe sahip çıkıyoruz diyen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Eski saati, bizden önceki yönetim tamir diye Ankara'da söktürüyor, daha sonra parçaları kayboluyor. Kime verdiklerini bilmiyorlar. Güzelim tarihi eser saati yok ediyorlar. 5 yıl ısrarla takip etmemiz sonucunda, çoğu kısmını bulduk ve Müze Müdürlüğü ile irtibata geçip, restore ettirdik. Şu an Belediyemizde sergilenmeye başlandı" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Abdulkadir Şahiner, Sungurlu, Çorum, Kültür, Yerel Haberler, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum'un Sungurlu ilçesinde tarihi saat kulesinin orijinal saati restore edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 İmamoğlu’ndan Burcu Köksal’ın ’DEM Parti’ çıkışına sert yanıt: Kendine başka parti bulacak İmamoğlu'ndan Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' çıkışına sert yanıt: Kendine başka parti bulacak
12:07 Milli Savunma Bakanlığı: ABD, PKKYPG terör örgütüne destek vermeye devam ediyor Milli Savunma Bakanlığı: ABD, PKK/YPG terör örgütüne destek vermeye devam ediyor
11:29 Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır’a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu
11:07 11 ayın sultanı geliyor: Oruç, en uzun Sinop, en kısa Hatay’da tutulacak 11 ayın sultanı geliyor: Oruç, en uzun Sinop, en kısa Hatay'da tutulacak
10:15 İmamoğlu mal varlığını açıkladı İmamoğlu mal varlığını açıkladı
13:08 Aralarında bir de Türk var 12 kişilik grup, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu Aralarında bir de Türk var! 12 kişilik grup, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
12:11 İmamoğlu mal varlığını paylaştı, listedeki silah detayı dikkat çekti İmamoğlu mal varlığını paylaştı, listedeki silah detayı dikkat çekti
12:02 4 ilde operasyon 3 çete daha çökertildi 4 ilde operasyon! 3 çete daha çökertildi
11:57 Jorge Jesus dünya rekoruna sadece 1 adım uzakta Jorge Jesus dünya rekoruna sadece 1 adım uzakta
11:43 DolarTL Değer Kazancıyla Başladı Dolar/TL Değer Kazancıyla Başladı
11:00 Çoğu kişinin bundan haberi yok e-Devlet’te birikmiş paranız olabilir Çoğu kişinin bundan haberi yok! e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir
11:00 Yeniden Refah’tan istifa eden Suat Pamukçu: Genel Başkan’ın yanında FETÖ’cüler var Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu: Genel Başkan'ın yanında FETÖ'cüler var
10:07 Eşini uykusunda öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Eşini uykusunda öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
09:57 Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 13:32:54. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum'un Sungurlu ilçesinde tarihi saat kulesinin orijinal saati restore edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement