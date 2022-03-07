Çorum Valiliği'nden soğuk ve yağışlı hava uyarısı - Son Dakika
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Çorum Valiliği'nden soğuk ve yağışlı hava uyarısı

07.03.2022 15:46
Çorum Valiliği'nden soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Çorum Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada akşam saatlerinden itibaren kent genelinde soğuk ve yağışlı havanın etkili olmasının beklendiği belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Çorum Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada akşam saatlerinden itibaren kent genelinde soğuk ve yağışlı havanın etkili olmasının beklendiği belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada, vatandaşlar bugün akşam saatleri itibariyle etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havaya karşı uyarıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemizin bugünden itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisi ne girmesi bekleniyor. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk hava nedeniyle, hafta boyunca azalarak bölgemiz genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına düşeceği tahmin ediliyor. Genellikle bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak,iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlaması beklenen yağışların, hafta ortasından itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların bölgemizin kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, kıyıya yakın yüksek kesimlerde ve bölgemizin iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor." - ÇORUM

YORUMLAR
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Çorum Valiliği, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çorum Valiliği'nden soğuk ve yağışlı hava uyarısı - Son Dakika


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