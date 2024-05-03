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Çorum Valisi Dağlı: "Ormanlık alanlarda piknik yapmayalım, ateş yakmayalım, ormanlarımızı koruyalım"

ÇORUM - Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorumlularla seslenerek, "Ormanlık alanlarda piknik yapmayalım. Ateş yakmayalım. Ormanlarımızı koruyalım" dedi.

Çorum Orman İşletme Müdürlüğü tarafından insan atıklarından kaynaklı orman yangınlarının önlenmesi amacıyla hayata geçirilen "Orman Benim" projesi çerçevesinde çevre temizliği yapıldı. Kampanyada orman yangınlarının önlenmesi için Sanayi Sitesi yanında bulunan ormanlık alanın içi ve bitişiğindeki yol kenarlarındaki çöpler temizlendi.

Etkinliğe katılan Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Türkiye genelinde öğrenciler, gönüllüler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ormanlarda temizlik yapıldığını söyledi. Yaz sezonuna girildiğine dikkat çeken Vali Dağlı, bu dönemde çıkan orman yangınlarına dikkat çekti.

"Ülkemizde önceki yıllarda orman yangınlarıyla nasıl mücadele verildiğini ve yeşil canlarımızın nasıl yandığını biliyoruz" diyen Dağlı, "Amacımız ormanlarımızda yangın çıkmaması. Orman yangınlarında önleyici tedbirler çok önemli. Çorum'da da topraklarımızın yüzde 38'i ormanlarla kaplı. Bu azımsanmayacak rakam. Son 20 yılda da 94 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Fidanlarımız yetişiyor. Bu fidanlarımız ve ormanlarımızı korumakla yükümlüyüz. Çocuklarımızın bilinçlendirilmesi, halkımızın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekiyor" dedi.

Ormanlara giriş yasağının yakında başlayacağını hatırlatan Dağlı, "Belirli zamanlarda ormanlarımızın içine girmek, piknik yapmak, ateş yakmak yasak. Ormanlarımıza girilmemesi, ateş yakılmaması ve korunması gerekiyor. Aksi takdirde ne denli büyük yangınlara maruz kaldığımızı biliyoruz. Amacımız, bu konuda bilgilendirmek, bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak. Asıl çağrım Çorumlu hemşehrilerimize, kesinlikle ormanlık alanlarda piknik yapmayalım. Ateş yakmayalım. Ormanlarımızı koruyalım. Aksi takdirde yeşil canlarımız ve yeşil vatanımızın ne denli tehlikelere kaldığını biliyoruz. Onları koruyacağız. Bunun mücadelesini hep birlikte vereceğiz" ifadelerini kullandı.