Yerel

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı öncülüğünde hayata geçirilen proje çerçevesinde kurulacak aile destek merkezi, özel bireyler ve annelerinin yaşam kalitesini arttıracak.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı öncülüğünde Türkiye'ye örnek olacak projenin hayata geçirilmesi için çalışma başlatıldı. İlk olacak proje çerçevesinde özel birey çocuklar ve annelerinin toplumla entegrasyonlarını sağlamak, yaşam kalitelerini artıracak sosyal aktiviteler, eğitimler ve danışmanlık hizmetlerinin verileceği aile destek merkezi kurulacak. Merkez, evde aile ortamında yaşamlarını sürdüren özel bireyler ve annelerinin toplumla bütünleşmesine katkıda bulunacak.

Proje ile ilgili bilgi veren Vali Zülkif Dağlı, özel birey çocuklar ve annelerinin toplumla entegrasyonuna yönelik aile destek merkezi açacaklarını söyledi. Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezleri (ADEM) kursiyerleri tarafından hazırlanan ürünlerin yer aldığı serginin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Vali Dağlı, Çorum'da kadınların hem sosyalleşeceği hem de üretim yaparak boş zamanlarını değerlendirebilecekleri iki tane aile destek merkezinin bulunduğunu belirterek, her iki merkezde de kadınlara yönelik eğitimler devam ederken kursiyerlerin çocuklarının da merkezlerde açılan kreş ve anaokulunda eğitim aldığını söyledi.

Gelecek aylarda kent merkezinde özel birey çocuklar ve annelerine yönelik bir merkez açmayı planladıklarını belirten Vali Dağlı, merkezde anneler ve özel birey çocuklarının toplumla bütünleşmelerini sağlayacak çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Aile Destek Merkezleri'ndeki faaliyetlerin aile içi iletişimin güçlenmesine, milli ve manevi değerlerin muhafazasına, kadınların mesleki beceri kazanmalarına önemli katkılar sağlayacağına inandığı vurgulayan Vali Dağlı, sergilenen ürünlerin yapımında emeği geçen tüm kursiyerleri tebrik etti.

Vali Dağlı, konuşmasının ardından serginin açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından Vali Dağlı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Zekeriya Doğan ve beraberindekiler, Aile Destek Merkezlerindeki Dikiş-Nakış, Ahşap Boyama ve Dekoratif Süsleme, Tasarım, Mutfak ve Aşcılık, El Sanatları, Sağlıklı Yaşam Kurslarına katılan 128 kursiyerin el emeği göz nuru ile hazırlamış oldukları ürünlerin sergilendiği stantları gezdi. - ÇORUM