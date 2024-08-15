Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Sultan Ana Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Sultan Ana Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Sultan Ana Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği\'ni ziyaret etti

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Sultan Ana Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Dağlı, dernek başkanı Sultan Kümbet'e teşekkür etti ve toplumun tüm dinamiklerinin yanlarında olduklarını belirtti.

15.08.2024 16:43
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Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Çorum'un kanaat önderlerinden Sultan Ana Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sultan Kümbet ile bir araya geldi.

Vali Dağlı, Sultan Ana Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaretinde dernek çalışmaları hakkında Sultan Kümbet'ten bilgi aldı. Vali Dağlı'ya ziyaretinden dolayı teşekkür eden Kümbet, "Bizler kardeşiz. Bu kapı sizlere her zaman açık. Ne zaman bir ihtiyacımız olsa devletimizin tüm birimleri yanımızda. Ziyaretinizle bizleri onurlandırdınız için teşekkür ederim" dedi.

Sivil toplum kuruluşları ve halkla bir araya gelmeye devam ettiklerini dile getiren Vali Zülkif Dağlı, "Valilik olarak toplumun tüm dinamiklerinin yanınızdayız ve kapımız her zaman açık. Her türlü talebe ve müracaata hazırız. Biz hizmet makamındayız. Halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak görüyor, herkes için gece gündüz mesai kavramı gözetmeksizin çalışıyoruz. Çünkü çok çalışmaya, gayret etmeye ve yavrularımızı geleceğe hazırlamaya mecburuz. Bu konuda büyük bir gayretimiz var. Rabbim milletimizi, devletimizi, kardeşliğimizi daim, niyazlarımızı ve niyetlerimizi de kabul etsin inşallah" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Sultan Ana Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Sultan Ana Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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