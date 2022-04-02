Çorumlular ilk sahura kadın davulcunun manileriyle uyandı: Bir ay boyunca elinde davul gezecek - Son Dakika
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Çorumlular ilk sahura kadın davulcunun manileriyle uyandı: Bir ay boyunca elinde davul gezecek

02.04.2022 02:31

Çorum'un kadın davulcusu Hatice Kırcı, Ramazan ayının ilk gününde vatandaşları manilerle sahura uyandırdı.

Çorum'un kadın davulcusu Hatice Kırcı, Ramazan ayının ilk gününde vatandaşları manilerle sahura uyandırdı.

BİR AY BOYUNCA MANİLER ONDAN

Kentte bir hastanede görev yapan Hatice Kırcı, belediye bünyesinde ramazan davulcularına verilen eğitime katıldı. Eğitim sonrası Kırcı, kentte ramazanda davul çalacak 43 gönüllüden biri seçildi. Ramazan ayı boyunca sahur vakti davul çalıp mani söyleyecek olan Kırcı, Akkent Mahallesi'nde görev yapacak.

İLK KEZ YAPIYOR, ÇOK HEYECANLI

Manileriyle Akkent Mahallesi'nde sokak sokak dolaşarak vatandaşları sahura uyandıran Hatice Kırcı, "Herkese hayırlı ramazanlar ve hayırlı sahurlar diliyorum. Bu benim ilk sahurum ve aynı zamanda ilk ramazan davulculuğu görevim. Heyecanlıyım." diye konuştu.

Kırcı, davul çalacağını öğrenen mahalle sakinlerinin sahuru birlikte yapalım dediğini aktararak "İnsanlardan böyle şeyler duymak beni mutlu etti" dedi.

Çorumlular ilk sahura kadın davulcunun manileriyle uyandı: Bir ay boyunca elinde davul gezecek
Çorumlular ilk sahura kadın davulcunun manileriyle uyandı: Bir ay boyunca elinde davul gezecek
Çorumlular ilk sahura kadın davulcunun manileriyle uyandı: Bir ay boyunca elinde davul gezecek
Çorumlular ilk sahura kadın davulcunun manileriyle uyandı: Bir ay boyunca elinde davul gezecek
Çorumlular ilk sahura kadın davulcunun manileriyle uyandı: Bir ay boyunca elinde davul gezecek
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Ramazan, Akkent, Çorum, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çorumlular ilk sahura kadın davulcunun manileriyle uyandı: Bir ay boyunca elinde davul gezecek - Son Dakika


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