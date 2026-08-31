Gürgentepe Belediye Başkanı Coşkun’dan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı\'na: Belediyeler arasında ayrım yapmayın

HABER: Gençağa KARAFAZLI

(ORDU) - Gürgentepe Belediye Başkanı Cemil Coşkun; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kumru Belediyesi'ne sağlanan hibe desteklerinin tüm belediyelere eşit şekilde verilmesi gerektiğini söyledi. Coşkun, belediyelere yönelik desteklerde siyasi ayrım yapılmaması gerektiğini vurgulayarak Anayasa'nın "eşitlik" ilkesini hatırlattı.

YENİ Partili Gürgentepe Belediye Başkanı Coşkun, yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Kumru Belediyesi'ne sağladığı çeşitli hibe desteklerinin tüm belediyeler için de erişilebilir olması gerektiğini belirtti.

Kumru Belediyesine beton yol yapımı için 5 milyon, dış cephe iyileştirme çalışmaları için 5 milyon, 1 adet iş makinesi ve 150 konteyner hibe edilmesini olumlu karşıladıklarını ifade eden Coşkun, benzer desteklerin tüm belediyelere sağlanması gerektiğini vurguladı.

Coşkun, "Ordu'nun 19 ilçesi var ve mevcut iktidar partisi belediyelerine çeşitli bakanlıklardan hibe desteği geliyor. Bu desteklerin olmasına itirazımız yok. Gürgentepe, Kabataş, Çamaş, Altınordu gibi muhalif belediyelerin de bu desteklerden yararlanması anayasamızın 'eşitlik' ilkesinin bir gereğidir" dedi.

Coşkun, hizmet üretmek için tüm belediyelerin hibe ve benzeri desteklere ihtiyaç duyduğunu belirterek, belediyeler arasında ayrım yapılmaması çağrısında bulundu.