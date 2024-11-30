Cübbeli Ahmet Hoca Hastaneden Taburcu Oldu - Son Dakika
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Cübbeli Ahmet Hoca Hastaneden Taburcu Oldu

Cübbeli Ahmet Hoca Hastaneden Taburcu Oldu

Cübbeli Ahmet Hoca, Kayseri'de program için hastaneye kaldırıldı, tedavi sonrası taburcu oldu.

30.11.2024 14:00
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Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir programa katılmak için geldiği Kayseri'de hastaneye kaldırıldı. Ünlü hastaneden taburcu olurken "Akşam sohbet var onu yayın" derken, açıklama yapan Hastane Müdürü Dr. Nilgün Kaya da, "Şu an bir sıkıntımız yok" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, BEYZADER Kayseri İl Temsilciliği ile Hoca Ahmet Yesevi Derneği tarafından organize edilen program için Kayseri'ye gelirken, uçakta rahatsızlanması üzerine havaalanından direkt olarak hastaneye kaldırıldı. Ünlü'nün durumu hakkında bilgi veren Hastane Müdürü Dr. Nilgün Kaya, "Ateş şikayeti ve idrar yolunda sıkıntıyla geldi. Ufak bir enfeksiyonu vardı. Tedavisini oldu. Çok şükür ateşini de düşürdük. Bir sıkıntımız yok şu an için" dedi.

"Programda aksama yok"

Ahmet Mahmut Ünlü'nün avukatı Emir Akpınar ise geçekleşecek olan programda aksama olmadığını söyleyerek, "Değerli arkadaşlar hocam buraya bir program için gelmişti. Kadir Has Kongre Merkezi'nde saat 19.30'da basketbol sahasında bir sohbet olacak. Programda herhangi bir aksama yok. 19.30'da tüm Kayserili hemşehrilerimiz programa davetlidir. Programda herhangi bir aksama olmayacak. Hastaneden birazdan taburcu olacak ve Kadir Has Kongre Merkezi'ne geçeceğiz bizler de" ifadelerini kullandı.

Ahmet Mahmut Ünlü, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cübbeli Ahmet Hoca Hastaneden Taburcu Oldu - Son Dakika

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